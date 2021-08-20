Çorum Belediyesi, 13 bin ağacı toprakla buluşturdu

Çorum Belediyesi kent merkezinde, bir yandan yeşil dokuyu güzelleştirirken bir yandan da yeni ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Bilim ve Sanat Merkezi civarında devam eden ağaçlandırma çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ağaçlandırma çalışmaları hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci’den bilgiler aldı.

Çorum’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye’de ilk sıralara taşımayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Yemyeşil bir Çorum için çalışmaya devam ediyoruz. Mevsim itibariyle ağaç dikme mevsimindeyiz ve şu an şehrimizin muhtelif yerlerinde 13 bin ağacımızı toprakla buluşturuyoruz. Nitelikli ağaçlar bu ağaçlarımız ve şehrimizin yeşil dokusunu daha da güzelleştirecek" dedi.

Çorum’da mevcut park sayısının 241 olduğunu ve bunlara 6 park daha ilave ettiklerini kaydeden Başkan Aşgın, “İnşallah kısa zamanda bu parklarımızın da açılışını yapacağız. Böylece Çorum’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını 16.6 metrekareden daha da yukarılara taşımış olacağız. Yemyeşil, rengarenk, çiçeklerle donatılmış bir Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.