Çorum Belediye Başkanı Aşgın: “Metrekareye 20 kilogram yağış düştü”

Çorum’da yaşanan sel ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “35 dakika civarında metrekareye 20 kilogram yağış düştü” dedi.

Çorum il merkezinde öğle saatlerinden sonra başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri, otobüs durağı ve camilere sığındı. Sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerinde de kuvvetli sağanak sebebiyle su baskınları meydana geldi.

Yaşanan selin ardından açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizde çok ciddi sağanak yağışla karşı karşıya kaldı. Şehrin önemli bir kısmında etkili oldu. 35 dakika civarında metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Özellikle Buhara ve Ulukavak istikametlerinde dolu da yağdı. Şu an itibariyle de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. İtfaiyemiz su baskınlarının olduğu yerlerde tahliyelerini devam ediyor. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı yok. Özellikle Buhara ve Perşembepazarı civarlarında bu şekilde sular var, bunlar da bodruma intikal etmiş. Bunlarla ilgili bütün birimlerimiz teyakkuz altında. Bütün ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz. 500’ün üzerinde ihbar geldi, hepsiyle irtibat halindeyiz” dedi.