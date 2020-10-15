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Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay

AK PARTİ ÇORUM İL BAŞKANI YUSUF AHLATCI, YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMA DA, ADLİYE SARAYI YANINA İNŞA EDİLECEK EK BİNANIN YERİNİN ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANDIĞINI İFADE ETTİ

ÇORUM 15.10.2020, 17:16
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Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay

Çorum’a yapılması planlanan adliye ek binasına Adalet Bakanlığı’ndan onay çıktı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklama da, Adliye Sarayı yanına inşa edilecek ek binanın yerinin Adalet Bakanlığı tarafından onaylandığını ifade etti.

Ahlatcı, projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

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