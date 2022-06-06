Çorum 200 bin rengarenk çiçeklerle donatılıyor

Çorum park ve peyzaj alanları çiçeklerle donatılıyor. Belediye, yaz mevsimi başlarken vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlar başta olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında çiçek dikim çalışmalarını devam ettiriyor.

Bahar mevsiminde lalelerin açmasıyla beraber büyülü bir ahenge bürünen Valilik önündeki Vilayet parkı yaza da birbirinden güzel kokulu ve rengarenk çiçeklerle giriyor. Çorum’un temizliğiyle olduğu kadar park ve peyzaj alanlarıyla da örnek alınan bir şehir olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Hemşehrilerilerimiz şehrimizin dört bir yanındaki semt parkları ve peyzaj alanlarındaki birbirinden güzel bitkilerle bahar mevsiminin tadını çıkarttı. Valilik önündeki Vilayet parkımız da şehrimizin lale bahçesiydi. Lalelerin mevsiminin geçmesi sebebiyle buradaki alanlarımıza ve Pirbaba parkımıza yaz mevsimine uygun çiçekler diktik. Şehir genelinde park ve peyzaj alanlarında Petunya, Top Kadife, Yıldız, Tarla Begonya, Mine, Cam Güzeli gibi yazlık çiçek türlerinden yaklaşık 200 bin adet çiçeği toprakla buluşturduk” dedi.

Dünyanın merkezi olan Çorum’un bu yaza çiçek bahçesi gibi girdiğini belirten Başkan Yardımcısı Tuncel, vatandaşlardan ve Çorum’a gelen misafirlerden rengarenk ve mis kokulu parkların ve peyzaj alanlarının tadını doyasıya çıkartmalarını istedi.