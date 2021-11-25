Çorum 150 bin lale ve sümbülle donatıyor

Çorum Belediyesi kenti rengarenk çiçeklerle donatmak için çalışmalarını dört mevsim aralıksız sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin genelinde lale ve sümbül soğanlarının dikimine başladı. Belediye, 150 bin lale ve sümbül soğanını toprakla buluşturacak.

Daha yeşil bir Çorum için aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu kapsamda 12 ay boyunca mevsimlik çiçek ve ağaç dikimi çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Aşgın, “120 bin lale soğanı ile 30 bin sümbül’ü toprakla buluşturuyoruz. Bahar aylarında şehrimiz de rengârenk bitki örtüsü hâkim olacak. Özellikle ilkbaharla birlikte gün yüzüne çıkacak lale ve sümbüller hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor” dedi.

Başkan Aşgın, ekiplerin şehir merkezindeki parklar başta olmak üzere ana cadde ve kavşaklarda dikim çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.