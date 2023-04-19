Çocukların tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Çorum’da tartışan 2 çocuk birbirini bıçakladı.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesi üzerinde Umut T. ile Memduh O.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahısta yanında bulundurdukları bıçak ile birbirlerini bıçaklayarak farklı yerlere uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Yaralı Memduh O. E. sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerinden yaralı halde kaçarak uzaklaşan Umut T. ’nin ise bir süre sonra hastaneye kendi imkanları ile gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.