CHP milletvekilleri esnafı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret ederek, esnaf temsilcilerinin nabzını ölçtü.

Ağustos ayında Çorum’a gelmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi CHP’den bir grup milletvekili Çorum’a gelerek, sivil toplum kuruluşları ile görüştü. Bu kapsamda ÇESOB’u da ziyaret eden CHP milletvekilleri, esnaf temsilcilerinden Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinledi.

Genelde pandemi döneminde yaşadıkları zorluklardan bahseden esnaf odası başkanları, devletten beklentilerini CHP’li vekillere aktardılar.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri, bazı İl Genel ve Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Millet İttifakı iktidarında tüm sorunların üstesinden geleceklerini söyleyerek, ayrıca tüm sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Nesimi Özkubat ise esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinlemeye gelen CHP heyetine teşekkür etti.