banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çin’in Sinovac aşısını Türkiye dışında hangi ülkeler sipariş etti?
Çin’in Sinovac aşısını Türkiye dışında hangi ülkeler sipariş etti?
Duş Teknesi Nedir? Duş Teknesi Temizliği Nasıl Yapılır?
Duş Teknesi Nedir? Duş Teknesi Temizliği Nasıl Yapılır?
Sabancıların 100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir
Sabancıların 100 milyon dolarlık Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL

Ceylan ve Ahlatcı çocuklara tablet ve oyuncak hediye etti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kendisine iletilen taleplerin karşılanması noktasındaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi.

ÇORUM 11.12.2020, 18:50
2
Ceylan ve Ahlatcı çocuklara tablet ve oyuncak hediye etti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kendisine iletilen taleplerin karşılanması noktasındaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak’ta ikamet eden Hanife ve İsa Efe çiftinin çocukları Ahmet, Aleyna ve Alya, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan pandemi sürecinde online derslerini daha rahat yapabilmek için tablet talebinde bulundular. Milletvekili Ceylan’ın çabalarıyla sağlanan Tablet ve içerisinde bebek oyuncak, futbol topu, satranç takımı AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli tarafından Efe Ailesi’ne teslim edildi.

Teslim sırasında İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve sevgilerini ileterek her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. Ayrıca görüntülü olarak Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı arayarak Efe Ailesi fertleriyle görüştürdü. Görüşme sırasında Ahmet, Aleyna ve Alya, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a hediyeleri için teşekkür ettiler.

Milletvekili Ceylan, ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukların isteklerini her zaman önemsediğini belirterek, güle güle kullanmalarını ve özellikle de derslerine iyi çalışmalarını tavsiye etti.

’Gülümser teyze’nin hayır duası alındı’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi Beytepe 5.Sokak’ta ikamet eden Gülseren Çalışkan’a tekerlekli sandalye hediye etti.

Mahalle Muhtarı Hasan Belli aracılığı ile gelen bu talep konusunda da harekete geçen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 60 yaşındaki Gülseren Çalışkan için tekerlekli sandalye temin etti.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri nedeniyle Ankara’da bulunan Milletvekili Ceylan, tekerlekli sandalyenin biran önce Gülseren Çalışkan’a iletilmesini sağladı. Ceylan’ın temin ettiği tekerlekli sandalye İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve Mahalle Muhtarı Hasan Belli tarafından evinde ziyaret edilen Gülseren Çalışkan’a teslim edildi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gülseren Çalışkan ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı telefonla görüntülü olarak görüştürdü. Milletvekili Ceylan, Gülseren Çalışkan’a tekerlekli sandalyesini güle güle kullanmasını dilerken, Gülseren Çalışkan ise onca yoğun programları arasında kendisi isteğini yerine getiren Milletvekili Ceylan’a ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ederek Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diyerek hayır dualarını iletti.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’da, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 7’den 70’e her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bizlerin bir tek amacı vardır oda her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak bu kutlu dava yolunda vatandaşlarımıza hizmet etmektir. İfadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8