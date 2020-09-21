banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Çevre ilçe ve beldelerden toplanan sokak köpekleri Doğanlar köyüne bırakılıyor

ÇEVRE İLÇE VE BELDELERDEN TOPLANAN SOKAK KÖPEKLERİ DOĞANLAR KÖYÜNE BIRAKIYOR

ÇORUM 21.09.2020, 09:38
Çevre ilçe ve beldelerden toplanan sokak köpekleri Doğanlar köyüne bırakılıyor

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Doğanlar köyü sakinleri dışarıdan köylerine sokak köpekleri getirildiğini öne sürerek tedbir alınmasını istedi.

Köy sakinleri başka ilçe veya beldelerden toplu halde getirilerek köylerinin yakınlarına bırakılan köpeklerin açlık ve susuzluktan birbirlerine saldırdıklarını, her geçen gün sayılarının artığını ve bu durumun köy halkı için de tehlike oluşturduğunu belirtti.

Başka yerlerden toplanan sokak köpeklerinin toplu halde Doğanlar köyü yakınlarında kaderlerine terk edildiğini kaydeden köy sakinleri, "Yol kenarına bırakılan onlarca köpek açlık ve susuzluktan birbirlerine saldırmaya, öldürüp birbirlerini yemeye başladılar. Hayvanlar kimi zaman da yola çıkarak araçların altında kalarak telef oluyorlar. Biz elimizden geldiğince bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz, bazı noktalara su ve yemek bırakıyoruz ama başka ilçe ve beldelerden toplanarak bizim köyümüze bırakılan bu köpeklerin sayısı her geçen gün hızla artmaya başladı. Köy sakinleri olarak bu hayvanlardan korkuyoruz. Çünkü yol kenarına bırakılan hayvanlar aç ve susuz, insanlara da saldırabilirler" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378