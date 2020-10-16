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Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ÇORUM’UN İSKİLİP İLÇESİNDE ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

ÇORUM 16.10.2020, 15:57
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Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Caddesi’nde vatandaşlar bir işyerinin çatısında mahsur kalan kedi görünce bekçilere haber verdi. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri kediyi çatıdan indirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra serbest bırakıldı.

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