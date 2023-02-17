Bozkurtoğlu ve Ünlü depremzedelere ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeden tahliye edilen 28 aile Çorum’un Bayat ilçesine yerleştirildi.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

İlçeye gelen depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını ve har zaman yanlarında olacaklarını dile getiren Başkan Ünlü, “Deprem bölgesinden ilçemize bugüne kadar 28 aile geldi. Bu süreçte başta kaymakamlığımız olmak üzere belediyemizin tüm birimleri ve imkanları ile vatandaşlarımızın yanında olduk. İnşallah bu zor süreci hep birlikte atlatarak yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.