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Beyaz örtüyle kaplanan tarihi kaleye karşı hatıra fotoğrafı
Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi.
ÇORUM 18.01.2021, 17:26
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Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi.Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaz bir örtüyle bürünürken karla kaplanan tarihi Osmancık Kalesi ve Koyunbaba köprüsü güzel manzara oluşturdu. Fotoğraf meraklıları tarihi kale ve köprü manzarasında bol bol fotoğraf çektirdi. Karın keyfini çıkaran çocuklar ise karda kayarak neşeli dakikalar geçirdi.
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