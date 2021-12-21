Belediye’nin sıcak çorba ikramı taktir topluyor

Çorum Belediyesi, soğuk havalarla birlikte sıcak çorba ikramlarını devam ettiriyor. Mobil ikram aracı, her gün şehrin bir bölgesinde sıcak çorba ikramı yapıyor.

Gönül belediyeciliği kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Özellikle hemşehrilerimizin gönlünde yer edinen hizmetlerimiz yaz-kış demeden devam ediyor.” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, “Mobil ikram aracımız yazın limonata kışın ise sıcak çorba ikramlarını sürdürüyor. Günlük dağıttığımız sıcak çorbalarla işine, okuluna ve sağlık kuruluşuna gitmekte olan hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz” şeklinde konuştu.

’İkramlar taktir topluyor’

Mobil ikram aracından sıcak çorbalarını alan vatandaşlar ise soğuk kış günlerinde böyle bir hizmet sunduğu için Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.