Belediyenin ağaçlandırma çalışmasına öğrencilerden destek

Çorum Belediyesi, Öğretmen Lisesi Caddesi’nde ağaçlandırma çalışması başlattı.

Belediye ekiplerinin ağaçlandırma çalışmasına öğrenciler de destek verdi. Öğrenciler ve belediye ekiplerinin el birliğiyle Öğretmen Lisesi Caddesi, çeşitli ağaç türlerinin yer aldığı botanik bir bahçeye dönüştü.

Şehrin farklı bölgelerine yeni yollar açan Çorum Belediyesi, açtığı yolların asfaltını, kaldırımı ve ağaçlandırmasını da bir bir tamamlayarak Çorum halkının hizmetine sunuyor. Bu caddelerden birisi de kısa bir süre önce tamamlanan Öğretmen Lisesi caddesi oldu. Asfalt ve kaldırım çalışmasının tamamlanmasının ardından Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince orta refüjde ağaçlandırma çalışması başlatıldı. 10 farklı türden oluşan 300’e yakın ağacı toprakla buluşturduğu sırada bölgede okulları bulunan öğrencilerden belediye ekibine anlamlı bir destek geldi. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri ağaçlandırma çalışması sırasında belediye ekibine destek verdi. Öğretmenleri nezaretinde belediye çalışanlarıyla birlikte ağaç dikimi yapan öğrenciler çevre duyarlılıklarıyla takdir topladı.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal, Çorum’u yeşillenmesine katkı vermek amacıyla Belediye ekipleriyle birlikte ağaç diktiklerini söyledi. Ünal “Öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak ve ağaç dikme becerilerini geliştirmek istedik. Gençlerin sadece akademik başarını değil sosyal alanda da duyarlılıklarını artırmayı hedefledik. Şehrimizi güzelleştirdiği için belediyemize teşekkür ediyoruz.” dedi.