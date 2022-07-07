Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor

Kentteki ibadethaneleri yıl boyu rutin aralıklarla temizleyen Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde detaylı temizlik yaparak bayrama hazırlıyor.

Vatandaşların bayramı daha huzurlu ve nezih bir ortamda geçirmesi için şehir genelindeki camilerde detaylı temizlik çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Şehrimizdeki camiler, Kuran kursları ve cemevlerini yıl boyu peryodik aralıklarla temizliyoruz. Bayram öncesi çalışmalarımızı yoğunlaştırarak camilerimizi bayrama hazır hale getirdik. Temizlikte ülke birincisi olan kentimize yakışır şekilde adeta evimizde bayram temizliği yapıyormuş gibi; şehrimizi köşe bucak temizledik. Ana caddelerimizi yıkadık, çöp konteynerlerimizi yıkayıp dezenfekte ettik, şehir çeperlerinde ve mücavir alan sınırları içerisindeki köylerimizde belirlediğimiz sineklerin ve vektör canlıların üreme alanlarına kimyasal müdahalede bulunduk. Yaptığımız temizlik çalışmalarıyla şehrimizi bayrama hazır hale getirdik” dedi.