Beauty İstanbul’a damgasını vurdu

İstanbul’da düzenlenen dünyanın en büyük kozmetik fuarlarından olan Beauty İstanbul’a Golonya damgasını vurdu.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 60 ülkeden 680 üretici firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuara yerli ve yabancı ziyaretçilerle firmaların ilgisi yoğun oldu. Fuarda, firma tarafından ürün yelpazesine eklenen yeni kolonya çeşitlerinin de tanıtımı yapıldı. Fuarların firmaların markalarının tanıtımlarının yapıldığı, yeni müşteriler ve yeni pazarlara açılması noktasında büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Golonya Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun, “Beauty İstanbul fuarına katıldık. Güzel bir organizasyondu. Fuarda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, ayrıca satış ve pazar ağımızı genişletmek amacıyla birçok firmayla görüşmeler gerçekleştirdik. Fakat bu fuarda beni en çok mutlu eden şey, ticari beklentinin haricinde, fuardaki ziyaretçilerin, hatta rakip markaların bile markamıza ve ekibimize yapmış oldukları övgü dolu sözler oldu. Gösterilen ilgi bize ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi hatırlattı ve onore etti. Hedefimiz Golonya’yı bir dünya markası yapmak. Bu hedefe ulaşmak için de emin adımlarla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.