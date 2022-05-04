Bayramlaşmak için toplanan AK Partiler şehitliği ziyaret etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından tarafından düzenlenen teşkilat bayramlaşması büyük bir coşku ile gerçekleşti

Pandemi nedeniyle son iki yıldır birlikte yapılamayan bayramlaşmaya katılım yüksek oldu. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde yapılan bayramlaşma programına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Kadın Kolları MKYK Üyesi Sümeyye Esenyel Durmuş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, İl Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimi, İl Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyeleri, İlçe ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatları, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma programına olan yoğun ilgiye duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "Bizim partimiz 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ düsturuyla, haykırışıyla ortaya çıkmış, diğer siyasi partilerden farklı bir dava hareketidir. İşte milletin içinden, milletin ihtiyaçlarından doğan bizim davamız 20 yıldır milletimizin desteğiyle, ferasetiyle, sahiplenmesiyle hep iktidar olarak bugünlere kadar ulaştı. O ilk günkü aşkla yola devam eden teşkilatlarımız, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi vatandaşımızla, milletimizle, hemşerilerimizle, kapı kapı, hane hane gezerek hemhal oldu, hasbihal oldu. Bizler de Ramazan ayı boyunca yoğun bir saha çalışması yaptık. İl ve İlçe teşkilatlarımız yoğun bir mesai harcadık. Gördük ki teşkilatımız dipdiri, gördük ki halkımızın umudu hala Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hala Ak Parti ve yol arkadaşlarıdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için hep birlikte aynı istikamette yürümeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin inşallah. Bu vesile ile tüm Teşkilat mensuplarımızın ve Çorumlu hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyor, Rabbim hep birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin” dedi.

Bayramlaşma programının ardından AK partililer Çorum şehitliğini ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan silinmeyecek ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bizler de görevimizi yaparken onlara layık olmaya çalışıyoruz ve her zaman sizlerin yanınızdayız. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna, canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, dünyanın dört bir yanında ve yurdumuzun her köşesindeki şehitliklerde "kefensiz ama görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan” kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.