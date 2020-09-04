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Bayat’ta tandırlık yangını
ÇORUM’UN BAYAT İLÇESİNDE BİR TANDIRLIK VE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA ANINDA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI.
ÇORUM 04.09.2020, 15:28
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Çorum’un Bayat ilçesinde bir tandırlık ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Bayat İlçesi Yeni mahalle Çankırı caddesi üzerinde bulunan bir tandırlık ve ağaçlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede yangına müdahale eden Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
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