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Bayat’ta korona virüs denetimi
ÇORUM’UN BAYAT İLÇESİNDE KORONA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KAYMAKAM MUSTAFA ÇELİK VE BELEDİYE BAŞKANI EKREM ÜNLÜ, DENETİMLERE KATILDI.
ÇORUM 10.09.2020, 16:49
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Çorum’un Bayat ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Kaymakam Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü denetimlere katıldı.
Vatandaşların ve esnafların kurallara uyup uymadığını kontrol eden Çelik ve Ünlü, özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnaflar ve vatandaşları uyardılar.
Toplum sağlığını koruma hedefi denetimlerin devam etitğini dile getiren Çelik ve Ünlü, “Temizlik, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin ve esnafımızın kurallara hassasiyet göstermesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Unutmayalım ki; bu kurallar hepimiz içindir. Bu kurallara uymak hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığını korumak adına önemli ve değerlidir” dedi.
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