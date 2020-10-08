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Bayat’ta alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
BAYAT BELEDİYESİ’NİN İLÇE GENELİNDE BAŞLATTIĞI ALT YAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
ÇORUM 08.10.2020, 15:19
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Bayat Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yatukçu mahallesinde Zafer caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri sokakta belediye ekipleri tarafından başlatılan kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları tamamlandı.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediye olarak alt yapı çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Mahallelerimize ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini vererek vatandaşlarımızın herhangi bir problem yaşamasına engel olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Zafer Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri sokakta başlattığımız kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları kapsamında 360 metre isale hattı, 150 metre de kanalizasyon hattını tamamladık” dedi.
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