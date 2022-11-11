Bayat’ta ağaçlandırma seferberliği

Çorum’un Bayat ilçesinde yüzlerce fiden toprakla buluşturuldu.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün de katıldığı etkinlikle, ilçe stadyumunun etrafındaki yeşil alan ağaçlandırıldı. ’Geleceğe nefes ol’ sloganıyla gerçekleştirilen programda konuşan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ormanların doğanın akciğeri olduğunu hatırlatarak, “Ormanlar, bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Ekolojik dengenin sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ormanlarımız, birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturmaktadır. Erozyonu önleyen, sel felaketlerinin önüne geçen, yer altı su kaynaklarını besleyen, doğal dengeyi sağlayan ormanlarımızın korunması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dünyamızı daha yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir dünya bırakabilmek için ormanlarımızı korumalı, yeni yeni yeşil alanlar oluşturmalı, ağacın ve ormanların öneminin bilincinde olmalıyız” dedi.