Bayat’ta 15 Temmuz’u anlatan fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum’un Bayat ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.

Bayat Kaymakamlığı, Bayat Belediye Başkanlığı, Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayat Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde açılan sergide Türk milletinin destansı direnişini konu alan Türkiye’nin çeşitli kentlerinde çekilen fotoğrafların ve öğrenciler tarafından çizilen resimler yer aldı.

Açılışta bir konuşma yapan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergimizi açıyoruz. Bu vesile ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Amacımız hain FETÖ terör örgütü tarafından milli iradeye yapılan darbe girişimini hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamaktır” dedi.

Sergiye Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve protokol üyeleri katıldı.