Bayat’ın bilgi evi projesi için imzalar atıdı

Çorum’un Bayat ilçesinde kurulacak “Bilgi Evi” projesi için Bayat Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ile birlikte DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret eden Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, DOKAP desteğiyle yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çocuklar ve gençler için büyük işlevler görecek olan Bilgi Evi’nin protokolü, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan DOKAP Başkanı Gültekin, “Bayat Belediyemizin sunmuş olduğu projeyi inceledik ve faydalı olacağına kanaat getirerek onayını vermiş bulunmaktayız. Bugün de projenin karşılıklı olarak imzalarını atmak üzere bir araya geldik. Bayat ilçesine hayırlı uğurlu olur inşallah” dedi.

Belediye Başkanı Ünlü ise, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve DOKAP personeline misafirperverliği ve Bayat’a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Bayat’a herkesin kullanabileceği her türlü donanıma sahip bilgi evlerini kurmaya başlayacaklarını söyleyen Ünlü, “Öğrencilerimizin kendi ilçesinde ödevlerini ve araştırmalarını yapabilecekleri, çeşitli kurslardan yararlanabilecekleri mekanlar yapmaya başlıyoruz. Bu yerlerde öğrencilerin dışında bayanlar da el beceri kursları, dikiş, nakış gibi çeşitli kurslar görebilecekler. Bilgi evlerimizde ayrıca herkesin istediği bilgilere anında ulaşabilmeleri maksadıyla bilgisayar ve kesintisiz internet bağlantıları olacaktır. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Ünlü ve beraberindekiler daha sonra Giresun Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti.