Bayat Belediyesi’nden 300 aileye gıda yardımı

Bayat Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı hazırladı.

İlçedeki mahalle muhtarlarının da destekleriyle tespit edilen 300 aileye ulaştırılacak olan gıda yardımlarının dağıtımına başlandı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunluk kazandığı, manevi ferahlığın tüm dünyayı kapladığı, feyiz, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay olduğunu söyledi.