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Başkan Ünlü’den hayvan pazarında inceleme

Bayat Belediye Başkanı Ekrem ünlü, Kurban bayramı öncesi Hayvan Pazarı’na ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ÇORUM 15.07.2021, 18:23
Başkan Ünlü’den hayvan pazarında inceleme
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Bayat Belediye Başkanı Ekrem ünlü, Kurban bayramı öncesi Hayvan Pazarı’na ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ekrem Ünlü, pandemi kurallarına uyulması için çağrıda bulundu. Üreticiler ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyen Başkan Ünlü, “Bu yıl da pandemi nedeniyle pazarlığımızı temassız bir şekilde yapalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım. Üreticisinden tüketicisine bütün vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban bayramlarını kutluyor ve bu mübarek günlerin ülkemize sağlık, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
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