banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Başkan Sülük’ten Mehmetçik Vakfı’na destek

Türkiye Mehmetçik Vakfı Samsun Bölge Müdürü Rahmi Kabakçı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

ÇORUM 30.03.2021, 16:27
2
Başkan Sülük’ten Mehmetçik Vakfı’na destek

Türkiye Mehmetçik Vakfı Samsun Bölge Müdürü Rahmi Kabakçı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

Başkan Ali Sülük’e Mahmetçik Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Kabakçı, daha sonra teşekkür plaketi takdim etti.

Mehmetçiklerin emanetlerine sahip çıkan, Türkiye Mehmetçik Vakfı’nın önemli bir kurum olduğunu dile getiren Başkan Sülük, “Vakfımızın her zaman yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu