Başkan Sülük’ten Kaya’ya hayırlı olsun ziyareti

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Olağan Kongresinde İskilip ilçe başkanlığı görevine seçilen Yusuf Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhur İttifakı paydaşı iki partinin İskilip için birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Ali Sülük, projeleri için destek istedi.

İlçe Başkanı Kaya’ya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Sülük, “Göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından, ilçemizin büyüyüp gelişmesi için, deklare etmiş oldukları birliktelik ruhu ve beraber hareket etme anlayışından dolayı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve yönetimine teşekkür ederim" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Ali Sülük ile MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı ve yönetimine teşekkür etti.