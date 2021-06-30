banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

Başkan Sülük’ten başarılı sporcuya ödül

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Antalya’da düzenlenen güreş şampiyonasında Türkiye birincisi olan Enes Kavlu’yu ödüllendirdi.

ÇORUM 30.06.2021, 17:35
Başkan Sülük’ten başarılı sporcuya ödül

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Antalya’da düzenlenen güreş şampiyonasında Türkiye birincisi olan Enes Kavlu’yu ödüllendirdi.

Antalya düzenlenen U-15 Güreş şampiyonasında 48 kiloda mücadele ederek şampiyon olan Enes Kavlu, Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti. Ziyarette başkan Sülük, başarılı sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

Başkan Sülük, “Çıktığı müsabakalarda başarıdan başarıya koşarak 2. defa Türkiye Şampiyonu olan Belediye İskilip Spor güreşçisi Enes Kavlu’yu, başarısında büyük emekler sarf eden hocası Âdem Uysalı ve yetişmesine vesile olan ailesini tebrik ederim. Başarın daim olsun pehlivan” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493