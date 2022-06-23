Başkan Sülük, başarılı güreşçiyi ödüllendirdi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Bükreş’te düzenlenen U17 Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Mustafa Karabuga’yı ödüllendirdi.

Avrupa 3. olan başarılı güreşçi Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti. İskilip Belediyesi önünde çiçeklerle karşılanan milli güreşçiyi Başkan Sülük, tebrik ederek başarısından dolayı kutladı.

Mustafa Karabuga’nın büyük bir başarıya imza atarak memleketine döndüğünü belirten Başkan Ali Sülük, “Hocamızı, ailesini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bunlar küçük adımlar inşallah daha büyük başarılara imza atacaklar. Güreşçimiz Avrupa şampiyonası için kampa girecek. Hep beraber bu karşılamaları daha çok yapacağız” dedi.

Başkan Sülük, konuşmasının ardından milli güreşçiye altın hediye etti.