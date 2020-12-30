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Başkan Şahiner’den su tasarruf çağrısı
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kuraklık uyarısında bulunarak suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.
ÇORUM 30.12.2020, 18:25
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kuraklık uyarısında bulunarak suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, hava şartlarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi ve yağış olmaması sebebiyle son yılların en kurak günlerinin yaşandığına dikkat çekip, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.
’Su hayattır, hayatımızı boşa akıtmayalım’Başkan Şahiner, “Hava şartlarının mevsim normallerinin dışında seyretmesi ve yağış olmaması sebebiyle son yılların en kurak günlerini yaşıyoruz. Su kaynaklarındaki azalmaya sebep olan bu durum dolayısıyla ev ve işyerlerinde kullanılan suyun azami ölçüde tasarruflu kullanılması, bahçe sulama, halı-kilim, araba yıkama gibi işlerde suyun kontrolsüzce kullanımına izin verilmemesini halkımızdan rica ediyorum. Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. Unutmayalım, su hayattır. Hayatımızı boşa akıtmayalım” şeklinde konuştu.
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