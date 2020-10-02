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Başkan Şahiner’den sağlık çalışanlarına jest
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI ABDULKADİR ŞAHİNER’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA JEST
ÇORUM 02.10.2020, 15:22
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, korona virüsle mücadele eden, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına motivasyon ve destek için tatlı ve meyve ikramında bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce ilçede faaliyet gösteren sağlık kurumlarını ziyaret ederek, Başkan Abdulkadir Şahiner’in selamlarını iletti. Fedakarlıkları ve özverileri için kendilerine teşekkür eden Sarıyüce, Sungurlu Belediyesi ve Belediye Başkanının her zaman yanlarında ve destekçileri olduğunu belirtti.
İkram ve destekleri için Başkan Şahiner’e teşekkür eden sağlık çalışanları, hatırlanmanın güzel olduğunu, Sungurlu Belediyesini her zaman yanlarında hissettiklerini söylediler.
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