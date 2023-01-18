Başkan Şahiner’den minik öğrencilere tatil seti

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yarıyıl tatiline girecek olan 617 ilköğretim birinci sınıf öğrencisine karne hediyesi olarak “Tatil seti” hediye etti.

Sungurlu’daki tüm köy ve merkez ilkokullarına ulaştırılan tatil setlerini gören minikler sevinçlerini saklayamadı. Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, bazı okulları kendisi ziyaret ederek Başkan Şahiner’in selamını iletti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahiner, “Birinci sınıflardaki yavrularımız okuma yazmaya geçtikleri için ödüllendirmek istedik. Burada asıl amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza okuma bilincini yerleştirmek ve okumayı sevdirmek. Her zaman söylediğimiz gibi çocuklarımızdan tek isteğimiz: Bol bol kitap okumaları ve derslerine adapte olmaları. Bizler onlar için yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.