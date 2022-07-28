Başkan Şahiner’den genç sporculara forma desteği

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, Mahmut Atalay spor salonunda voleybol ve basketbol kursları gören yaklaşık 300 sporcuya İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından forma hediye edildi.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Sungurlu belediyesi voleybol ve basketbol takımları antrenörü Mustafa Özdemir, "Her yıl belediyemizin destekleriyle yaklaşık 750 sporcumuza voleybol ve basketbol eğitimi veriyoruz. Bu yaz sezonunda da 300 sporcumuza eğitim vermeye başladık. Belediye başkanımıza bu eğitimle ilgili bilgiler vermiştik, başkanımızda çocuklar ve gençlerimizin formalarını ben yaptırayım demişti. Bugünde salonumuza gelerek yapılmış olan formaları sporcularımıza hediye etti. Kendilerine sporcularımız adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bisiklet ile futbol, basketbol ve voleybol topu sözü verdi"

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sporcu çocuklar ve gençlerin isteği üzerine 20 bisiklet, 10 basketbol topu, 10 voleybol topu ve 10 adet de futbol topu hediye vereceğini söyleyerek sporcuları adete coşturdu.

Önümüzdeki günlerde de söz verdiği hediyeleri sporculara ulaştıracağını ifade eden Başkan Şahiner, "Gençlerimiz yeter ki sporla ilgilensin, kendini geliştirsin. Bizler üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Buradaki atmosfer çok güzel. Böylesine coşkulu ve dinamik gençlerle bir araya gelmekten de ayrıca mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.