Başkan Şahiner yol çalışmalarını inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Gürpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi.

Başkan Şahiner, beraberinde Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan ile birlikte Gürpınar Mahallesi su deposu mevkiinde bulunan caddelerde devam eden sathi kaplama çalışmalarını inceledi. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Şahiner, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda yolumuz tamamlanacak. Gerekli talimatları verdim, bir an evvel halkımızın kullanımına açılacak. Kademe kademe ihtiyaç olan tüm caddelerimizde çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.