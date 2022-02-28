Başkan Şahiner, Eşme köyünde incelemelerde bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesi’ne bağlı Eşme Köyü’nde yaşanan su taşkını haberini alır almaz afet bölgesin belediye ekiplerini gönderen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bugün köye giderek incelemelerde bulundu.

Önceki gün Eşme Köyü’nde köylüler tarafından yapılan göletin taşması sonucu meydana gelen su taşkınında yaklaşık 15 evde maddi hasar meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından olay yerine itfaiye, vidanjör ve iş makinaları gönderen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan ile birlikte köye giderek incelemelerde bulundu.

Eşme Köyümüzde göletin taşması sonucu mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Başkan Şahiner, “Meydana gelen hasarı yerinde inceledik. Sungurlu Belediyesi olarak araç, gereç ve personelimizle birlikte Eşmeli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.