Başkan Şahiner belediye çalışmalarını inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye ekipleri tarafından devam eden çalışmalarını inceledi.

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yol çalışması yapıyor. Havaların ısınmasıyla yol çalışmalarına ağırlık veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yol yapım çalışmalarını inceleyerek birim müdürlerinden bilgi alan Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner, "İnsanoğlunun yaşadığı her yerde Sungurlu Belediyesi vardır. Belediye olarak yaptığımız hizmetler ilçemiz halkı daha modern, daha güzel bir Sungurlu’da yaşamaları içindir. İnsanlarımız kışın çamurda, yazın ise tozda kalmamaları için yol çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” şeklinde konuştu.