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Başkan Şahiner alt yapı çalışmalarını inceledi
Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.
ÇORUM 15.08.2022, 18:19
Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.
Alt yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Şahiner, “Çiçekevler Sitesi arkasında devam eden kilit parke, park ve köprü çalışmalarımızı inceleyip gerekli talimatları verdikten sonra Hacettepe Mahallesi Yesevi Sitesi’nin bulunduğu güzergahlarımızda incelemeler yaptım. Mahallemizde yapılan inşaatlardan dolayı bozulan yollarımız için en kısa sürede çalışmalarımızı başlatıyoruz. İlgilerinden dolayı mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.