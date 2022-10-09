Başkan Okudan: "Yüzlerdeki tebessüm gönüllerdeki yeri gösterir"

AK Parti Osmancık İlçe Teşkilatı, engelli bir vatandaşa ihtiyacı duyduğu akülü arabayı hediye etti.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Gömeç ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel ile birlikte engelli bir vatandaşa akülü araba teslim etti. Gürleyik Mahalle Muhtarı Yüksel Gıcık’ın da hazır bulunduğu bir ziyaretle Ayşe Erdemir isimli engelli vatandaşın ihtiyaç duyduğu akülü araç teslim edilirken bir konuşma yapan Başkan Okudan, “Sebep olan herkesten Allah razı olsun. Dün olduğu gibi bugün de hemşerilerimizin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz. Vesile oldukları için Gürleyik Mahallesi sakinlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Yüzlerdeki tebessüm gönüllerdeki yeri gösterir" ifadelerini kullandı.