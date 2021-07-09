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Başkan Kayaer güven tazeledi

Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde mevcut başkan Alaattin Kayaer güven tazeledi.

ÇORUM 09.07.2021, 18:14
Başkan Kayaer güven tazeledi
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Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde mevcut başkan Alaattin Kayaer güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel kurulda mevcut başkan Alaattin Kayaer seçime tek liste ile girdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve açık oylama yapılan genel kurulda mevcut başkan Alaattin Kayaer geçerli oyların tümünü alarak tekrar Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanı oldu.

Alaattin Kayaer Başkanlığındaki Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu, Mustafa Ayçiçek, Ali Rıza Keçelioğlu, Bekir Çekicioğlu ve Murat Yelmenoğlu’ndan oluştu.
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