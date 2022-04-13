banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!

Başkan Aşgın’dan Çorumspor’lu futbolculara 500 bin TL prim

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum spor futbol kulübünü ziyaret etti. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle iftarda bir araya gelen Aşgın iftar sonrası futbolculara ilk etapta 200 bin TL prim sözü verdi. Primin futbolcuların hesaplarına yattığını belirten Başkan Aşgın, play-off’a kalınması halinde 300 bin TL daha prim vereceklerini söyledi.

ÇORUM 13.04.2022, 18:32
Başkan Aşgın’dan Çorumspor’lu futbolculara 500 bin TL prim

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum spor futbol kulübünü ziyaret etti. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle iftarda bir araya gelen Aşgın iftar sonrası futbolculara ilk etapta 200 bin TL prim sözü verdi. Primin futbolcuların hesaplarına yattığını belirten Başkan Aşgın, play-off’a kalınması halinde 300 bin TL daha prim vereceklerini söyledi.

Çorumspor’un ligde özellikle son haftalarda gösterdiği performans ile şehirde büyük bir heyecan uyandırdığını, kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın “Son 5 maçta 11 puan alarak 58 puan toparladınız. Play-off’un ensesindesiniz. 1 puan farkla play-off’u takip eden bir noktaya Çorumspor’u getirdiğiniz. Başta yönetimimiz olmak üzere teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Çorumspor FK’nın bu başarısının şehirde heyecan uyandırdığını dile getiren Başkan Aşgın, “Şehrimiz takımımızı biliyor, seviyor ve sahip çıkıyor. Maçları mümkün olduğunca takip ediyorum. İçerideki maçların önemli kısmına bizzat katıldım ve son maça da katıldım ve son maçtaki azminiz kararlılığınız heyecanınız 90+7’ye kadar sürdürdünüz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.” şeklinde konuştu.

Çorumspor FK’nın en büyük destekçisi biz olduk

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumspor FK’ya çok önemli desteklerde bulunduklarının altını çizerek bu desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Başkan Aşgın, “Belediyemiz her zaman Çorumspor’un yanında oldu. Her türlü desteği verdi. Çoğu 1. Lig takımlarında olmayan modern ve her türlü imkanın olduğu bir stadyumu Çorum Belediyesi olarak bizler yaptık. 70 dönümlük arazisiyle 400 Milyon TL’lik bir maliyeti bulunan bu stadyumu Belediyemiz, Çorumspor ve tüm Çorumlulara armağan etti. İçerisinde bulunduğumuz tesisler de yine Belediyemiz tarafından yapıldı ve bu örnek tesisi Çorumspor devrettik. Yine buranın maliyetine baktığımızda bugünkü rakamlarla 39 Milyon TL. Tabi desteklerimiz bunlarla sınırlı değil. Şu an 8 personelimiz Çorum FK’ya hizmet ediyor. Deplasman masrafları konusunda da destekliyoruz.” diye konuştu.

3 yılda 7 Milyon 390 bin TL sponsorluk desteği

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bugüne toplam 7 Milyon 390 bin TL sponsorluk desteği verdiklerini söyledi.

Sponsorluk anlaşmalarının yapılmasının hemen akabinde ödemeleri gecikmeden yaptıklarını, sözleşmede belirtilen tarihlerden önce peşinen yaptıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Çorumspor FK, bizim ortak paydamız. Biz stadyuma geldiğimiz zaman siyasi görüşüne, inancına, cinsiyetine bakmadan hep beraber Çorum diye bağırıyoruz. Çorumlu olmanın mutluluğunu, gururunu sayenizde yaşıyoruz. Biz bu görevde olduğumuz sürece Çorumspor FK, asla yalnız değildir, asla sahipsiz değildir. Sizlerin yanında olduğumuzu göstermek, sizlere bunu hissettirmek için buradayız. Asla yalnız değilsiniz.” ifadelerini kullandı.

200 Bin TL’lik prim futbolcuların hesabına yatırıldı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 200 bin TL’lik primin futbolcuların hesabına yatırıldığını belirtti. Çorumspor FK’lı futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldiği toplantıda prim müjdesini açıklayan Başkan Aşgın, “Play Off mücadelesi veren takımımıza 200 bin TL’lik primimizi açıkladık. Play Off’a kalınması halinde de 300 Bin TL daha pirim vereceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Plaf Off’u garantilediğiniz gün primleriniz hesabınızda olacak. Biz imkanlarımız ölçüsünde bu zamana kadar en büyük desteği verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkanımız her zaman yanımızda

Başkan Aşgın’ın kendilerine yönelik ilgisi ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorumspor FK, sportif direktörü Yakup Ateş de “Teknik heyetimiz, yönetimimiz ve futbolcu arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman gerek tribünden gerekse bugün bu mübarek günde yoğun programınızda bizlere zaman ayırıp burada olduğunuz için bütün ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Çorum FK’ya destek anlamında büyük bir kıvılcım yaşattınız. Oyuncu kardeşlerimizle bir mücadele içerisindeyiz, bizim amacımız Çorumspor’u 1. Lig’e taşıyabilmek.” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
açık