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Başkan Aşgın muhtarlarla bir araya geldi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN, PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA MAHALLE MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

ÇORUM 19.09.2020, 18:10
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Başkan Aşgın muhtarlarla bir araya geldi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Park Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltı programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlar ile birlikte çalışmaktan ve birlik-beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Aşgın, “Hemen hemen her gün muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, birebir görüşüyoruz. Mahallelerimize gidip yaptığımız çalışmaları muhtarlarımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Muhtarlarımız, büyük bir fedakarlık içerisinde mahallelerinin sorunlarını çözmenin, bize yardımcı olmanın büyük bir azmi ve gayreti içerisindeler. 15 mahallemiz var ve bizim için hepsinin müstesna bir yeri var. En küçük mahallemizden en büyük mahallemize kadar hiçbir ayrım yapmadan ne yapılması gerekiyorsa muhtarlarımızla işbirliği içerisinde o hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz. 1,5 yıl içinde çok güzel hizmetler yaptık ama yetmez. Bu millet çok daha güzeline ve fazlasına layık. Mahallelerimizin daha yaşanılabilir olması bizim temel gayemiz. Bu gaye doğrultusunda her zaman daha fazlasını yapmak için gece-gündüz aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Girilmedik sokak, girilmedik gönül bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan halkın duası ve hakkın rızasıdır.” dedi.

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