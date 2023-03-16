Başkan Aşgın, millet bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Spor Temalı Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmalarını inceledi. Eski stadyum yerinde başlayan çalışmaları inceleyen Başkan Aşgın, spor alanları ve sosyal donatılarıyla Çorum’a yakışır bir millet bahçesi inşa edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ihalenin ardından iş başı yapan yüklenici firma çalışmalara başladı. Proje, eski stadyum ve sentetik sahaların bulunduğu bölgede İki etap halinde yapılacak.

İnşaat alanındaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kullanım ömrünü tamamlayan eski futbol sahalarının yerine belediye olarak yeni semt sahaları ve amatör futbol sahaları yaptıklarını, eski sahaların bulunduğu bölgeye de Çorum’a yakışır bir millet bahçesi inşa edileceğini ifade etti.

"Halkımıza güzel bir tesis kazandıracağız"

Spor temalı millet bahçesinin ihalesinin geçen ay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldığını dile getiren Başkan Aşgın, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını duyurdu. Başkan Aşgın “Burada muazzam bir spor temalı millet bahçemiz olacak. Tenis kortlarından yürüme yollarına, bisiklet yollarından kaykay pistine kadar muazzam bir millet bahçesini şehrimize kazandırmış olacağız. Proje çerçevesinde yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapılacak. Millet bahçesinin etrafında geniş yollar ve otopark alanları bulunacak. İkinci etapta ise yer altı otoparkı ve sosyal tesisleriyle birlikte güzel bir hizmeti halkımızla buluşturmuş olacağız" dedi.