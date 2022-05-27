Başkan Aşgın, Diyarbakır anneleriyle nöbet tuttu

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir dizi incelemelerde bulunmak ve Sezai Karakoç anısına düzenlenen sempozyuma katılmak üzere gittiği Diyarbakır’da ’Diyarbakır anneleri’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesi restorasyonu ve etrafında yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili örneklik teşkil etmesi düşüncesiyle Diyarbakır Suriçi restorasyon ve kentsel dönüşümünü yerinde görmek ve Sezai Karakoç anısına düzenlenen sempozyuma katılmak için gittiği Diyarbakır’da hain terör örgütü tarafından evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini unutmadı.

Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile ziyaret eden Aşgın, buradaki evlat hasreti çeken ailelerle tek tek sohbet etti, dertlerine ortak oldu. Bir süre annelerle nöbet de tutan Aşgın, "Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın hastalık demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemini sürdüren gözü yaşlı annelerimizin yanındayız. Onların bu kararlı azimli ve vakarlı duruşları sayesinde bugüne kadar 34 ailemiz evladına kavuştu. İnşallah buradaki diğer ailelerimiz de tez zamanda müjdeli haberler alarak yavrularına kavuşurlar.” dedi.