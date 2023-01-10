Başkan Aşgın basın mensuplarını Çorumlu Obası’nda ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir program düzenledi.

Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilen programa yerel basın sektöründe görev yapan medya mensupları katıldı. Belediye Başkan Aşgın, programda hem basın mensuplarıyla sohbet etti, hem de belediye hizmetleri hakkında bilgileri paylaştı. Göreve başladıkları günden itibaren vaat ettikleri projelerden yüzde 74’ünü tamamladıklarını, yüzde 18’nin ise halen devam ettiğini anlatan Başkan Aşgın, özellikle de projeleri arasında bulunmamasına rağmen Çorum açısından son derece önemli olan tarihi meydan üzerinde durdu.

2019 yılında göreve geldiklerinde 20-30 bin liraları ödeyemeyen bir Belediye devraldıklarını belirten Aşgın, “Yatırımlar yarım yamalaktı. Stadyum, spor salonu, mescitler yarım yamalaktı. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi başlamamıştı. Gıda Bankası’na alınan ürünlerin parası ödenmediği için Tarım Kredi Kooperatifi ürün vermemek noktasına gelmişti. Biz belediyeyi böylesi zor şartlarda aldık. Hep gaza bastık. Hiç frene basmadık. Yatırımlardan geri durma durumumuz yok. Neyi vadetmişsek, Allah’ın izniyle hepsini gerçekleştireceğiz” dedi.

Yeni Belediye Hizmet binası konusuna değinen Belediye Başkanı Aşgın, “Belediye binası 2018’de bitmesi lazımdı. Benim geldiğim tarih 31 Mart 2019. Benim orda başlamam gerekiyordu. Bizden önce buranın tamamlanmış olması lazımdı. Tamamlanmayan diğer yatırımlar gibi bunların hepsini biz elimizde bulduk” diyerek yaşadıkları zorlu süreci paylaştı.

Başkan Aşgın, çeşitli konularda basın mensuplarının sorularını ve isteklerini de dinledi. Program çeşitli etkinliklerle sona erdi. Toplantıya katılan basın mensupları ve dernek yöneticileri de belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın’a organizasyonu için teşekkür ettiler.