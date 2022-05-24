Başkan Aşgın altyapı çalışmalarını inceledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Silmkent 4. Cadde ve Köprübaşı caddesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni yerleşim alanları ve altyapısı ömrünü tamamlamış bölgelerde hat yenileme çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışma programında yer alan altyapı çalışmalarını büyük bir titizlikle tamamladıkların söyledi.

Aşgın “Sezona hızlı bir giriş yaparak çalışma programımızda yer alan işlerin bir an önce bitmesi için kolları sıvadık. Ekiplerimiz Köprübaşı Caddesi’nde yağmur sularından kaynaklı taşkınların önlenmesi için yetersiz kapasitede olan boruları yenileri ile değiştiriyor. Şehri yeni yağmur suyu ağlarıyla örmeye devam ediyoruz.” dedi.

Silmkent 4. Cadde’de devam eden içme suyu boru hatlarının yenilenmesi çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın “Ekonomik ömrünü tamamlamış bin metre uzunluğundaki asbestli boruları yeni teknoloji olan polietilen borular ile değiştiriyoruz. Altyapı çalışmalarımız bölge sakinlerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.