Başarılı güreşciler ödüllendirildi

Kastamonu’ da düzenlenen Genç B Okullar grekoromen güreş grup şampiyonasında, birinci olan Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Samet Tekdemir ve ikinci olan Orçun Akduman okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, “Genç B Okullar grekoromen güreş grup şampiyonasında birinci olan öğrencilerimizi ödüllendirdik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başta Antrenör Çelebi Bayır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha güzel nice başarılara inşallah” ifadelerini kullandı.