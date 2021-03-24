Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarı için Dışişleri Bakanlığı da harekete geçiyor

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Dışişleri Bakanlığını da harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının tespiti için Yunanistan’a akademisyen gönderecek.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunun ilk yılında Osmanlı tarihine damga vurmuş Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın Yunanistan’ın Limni Adası’ndaki mezarının memleketine taşınması için başlattığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. 1712 yılında Midilli Adası’na sürgün edilen Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının tespit edilebilmesi için karar alan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmaları Dışişleri Bakanlığını da harekete geçirdi.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, geçtiğimiz yıllarda yaptığı Yunanistan ziyaretinin ardından izlenimlerini ve 1712 yılında Midilli Adası’na sürgün edilen Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının tespit edilebilmesi için aldıkları kararı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile paylamıştı. Bunun üzerine Çorum Valiliği Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarı hakkında resmi yazışma gerçekleştirdi.

Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin araştırmaları sonucunda elde edilen verileri Bakanlığa gönderdiği belirterek açıklamada, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının doğum yeri olan Çorum’un Osmancık ilçesine getirilerek ilçeye bir anıt mezar yapılmasını talep edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı’nın görüşlerine başvurulduğu, mezarın tespiti amacıyla akademisyenlerin araştırma yapmasında bir sakınca bulunmadığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca konuya ilişkin olarak verilen cevapta, “İlgili kayıtlı yazınızda Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının doğum yeri olan Osmancık ilçesine getirilerek ilçeye bir anıt mezar yapılmasının talep edildiği, konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada Baltacı Mehmet Paşa’nın kabrinin Yunanistan’da Limmi Adasında Niyazi Mısri Efendi Türbesi’nin Haziresinde yer aldığı ve bu mezarlığın günümüzde tamamen dağıtılması ile Baltacı Mehmet Paşa’ya ait mezar taşının Limmi Kalesi merdivenlerinde kullanıldığının tespit edildiği kaydedilerek, Baltacı Mehmet Paşa’nın naaşının ülkemize getirilerek memleketi Osmancık’a defnedilmesi bunun mümkün olmaması halinde ise Limmi’de bulunan mezar taşının getirilmesi ya da bir anıt mezar yapılmasının değerlendirildiği ifade edilmektedir. Konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurulan Dışişleri Bakanlığımızca Baltacı Mehmet Paşa’nın Limni Adası’nda bulunduğu belirtilen mezarına ilişkin Bakanlıklarının dosyalarında herhangi bir bilginin mevcut olmadığı, mezarın tespiti amacıyla akademisyenlerimizce araştırma yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı ancak pandemi nedeniyle ülkemiz ile Yunanistan arasında kara, hava ve deniz ulaşımı kapalı olduğundan konunun iki ülke arasındaki yolcu trafiği normale döndükten sonra tekrar değerlendirilebileceği bildirilmiştir” denildi.