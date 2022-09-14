Bakan Muş: “Hızlı tren hattına entegre olmasıyla birlikte Çorum üretim ve imalatta çok farklı bir noktaya gelecek”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hızlı tren hattına entegre olmasıyla birlikte Çorum üretim ve imalatta çok farklı bir noktaya gelecek” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a geldi. İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda incelemelerde bulunan Bakan Muş, daha sonra Çorum Belediyesi, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Muş, iş insanlarından gelen talepleri dinledi. Daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Muş, burada teşkilatlarla buluştu.

Partide bir açıklama yapan Bakan Muş, sanayi ve imalatta ilerleme kaydeden Çorum’un tarımda da önemli bir kent olduğunu belirterek, “Müteşebbis bir ruh var bu şehirde. Ticaret rakamlarına baktığımız zaman gelecekte çok iyi yerlerde olacağını görüyoruz. Birinci Organize Sanayi Bölgemiz genişleme alanları ile birlikte doldu. Yeni talepler var. dolaysıyla bu fabrikaların, yeni tesislerin açılabilmesi için bunun alt yapısının hazırlanması gerekiyor. Bu açıdan da hem milletvekillerimiz, hem belediye başkanımız ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yapıyorlar” diye konuştu.

Çorum’un gelecek bir kent olduğunun altını çizen Bakan Muş, “Çorum’un diğer bir önemli konusu da hızlı tren hattına bağlanması konusu. Hızlı tren hattına entegre olmasıyla birlikte Çorum’un üretim ve imalatta çok farklı bir noktaya gelecek. Çünkü lojistik anlamda ciddi bir kolaylık olacak. Bu ürünler lojistik sistemine dahil olduktan sonra limanlara kadar hem üretilen ürünlerin gitmesini kolaylaştıracak hem de ihtiyaç duyulan hammaddelerin kolay bir şekilde şehre ulaşmasını sağlayacak. Çorum iyi yolda. Emin adımlarla ilerleyen bir şehir. Şehircilik anlamında da güzel bir şehir. Huzurlu bir şehir. Güvenli bir Anadolu şehri. Gelecekte ümit vaat eden, gelecek vaad eden bir şehir” ifadelerini kullandı.