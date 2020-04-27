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Bakan Kasapoğlu’ndan karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

SUUDİ ARABİSTAN’DAN DÖNMELERİ VE SAĞLANAN ÇORUM’DA KARANTİNA ALTINA ALINAN GURBETÇİLERE GENÇLİK VE SPOR BAKANI SAYIN DR. MEHMET KASAPOĞLU TARAFINDAN KİTAP GÖNDERİLDİ

Bakan Kasapoğlu’ndan karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

SUUDİ ARABİSTAN’DAN DÖNMELERİ VE SAĞLANAN ÇORUM’DA KARANTİNA ALTINA ALINAN GURBETÇİLERE GENÇLİK VE SPOR BAKANI SAYIN DR. MEHMET KASAPOĞLU TARAFINDAN KİTAP GÖNDERİLDİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:05
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Bakan Kasapoğlu’ndan karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

Suudi Arabistan’dan dönmeleri sağlanan ve Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından kitap gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Yurtta kalan gurbetçilere Bakan Kasapoğlu tarafından gönderilen kitapları Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından dağıtıldı.

Kitap jesti karşısında mutluluklarını dile getiren vatandaşlar, karantina sürecinde yetkililer ve sağlık çalışanlarının verdikleri hizmet, gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

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