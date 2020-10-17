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Bakan Kasapoğlu’dan Çorum Belediyesi’ne ziyaret

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, “ÇORUM’UN SPOR KENTİ OLMASI NOKTASINDA ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ” DEDİ.

ÇORUM 17.10.2020, 19:51
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Bakan Kasapoğlu’dan Çorum Belediyesi’ne ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çorum’un spor kenti olması noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kasapoğlu’na belediye yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Durmak yok yola devam felsefesinde şartlar ne olursa olsun gerek yatırımlar gerek gençlikle ilgili çalışmaları yukarılara taşıma ve hergün bir adım daha ileri götürme gayretinde olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Stadyum çalışmalarına destek verdik. Spor Salonu’nu en kısa sürede tamamlayacağız. Yüzme havuzumuzu en güzel şekilde modernize ettik. Önümüzdeki ayda halkımızla buluşturacağız. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasını Çorum’da gülü bir şekilde yürütüeceğiz. Yüzme bilmek isteyen herkese yüzmeyi öğreteceğiz” dedi.

Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorummilletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar hazır bulundu..

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